У тимчасово окупованому Донецьку місцевим жителям роздавали безкоштовну їжу. За харчами вишикувалася величезна черга.

Їжу роздавали з мікроавтобуса у спальних районах, які постраждали в результаті обстрілів.

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Черга за безкоштовною юшкою в окупованих Макіївці та Донецьку. Щедрий "рускій мір" прийшов! Росія врятувала від проклятих бендерофашистів,

– написав автор допису.

На фото видно, що за безкоштовною їжею прийшли люди похилого віку, молодь, а також сім'ї з дітьми. Вони вишикувалися у чергу, тримаючи в руках каструлі та пластикові відра, куди їм насипали їжу.

Очередь за бесплатной похлёбкой в оккупированных Макеевке и Донецке.



Щедрый "русский мир" пришёл! Россия спасла от проклятых бендерофашистов! pic.twitter.com/MJaD17KJda — Մιtαuskαs (@A_Vit_) February 17, 2021

Їжу роздавала благодійна організація "Пища Жизни". На фото зі сторінки у фейбуці організації видно, що серед продуктів були булочки та каші, які людям пересипали у каструлі.

У Донецьку люди з каструлями прийшли по безкоштовну їжу / Фото "Пища Жизни"