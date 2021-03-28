На окупованому Донбасі хочуть відкрити дільниці для голосування до Держдуми

Окупанти планують відкрити на Донбасі виборчі дільниці для голосування за депутатів російської Держдуми. Участь у так званих виборах дозволять людям, які отримали паспорти країни-агресора.

Вибори нових депутатів Держдуми Росії відбуватимуться восени 2021 року. З Кремля окупантам уже дали кілька завдань, обов'язкових до виконання.

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За інформацією наших джерел, таке розпорядження окупаційним адміністраціям РФ в ОРДЛО було спущено з Кремля,

– зазначають правозахисники.

Завдання Кремля для окупаційної влади:

Забезпечити участь у голосуванні не менше 50% жителів ОРДЛО – мовиться про людей з російськими паспортами.

Прискорити процес видачі російських паспортів у регіоні.

Організувати медійну кампанію. Місцеві житлі начебто мають звертатись до Москви з проханням провести вибори.

У світі не визнають російські паспорти, видані на окупованих територіях

Правозахисники наголошують, що такими діями, а також інтеграцію частин Луганської та Донецької областей до своєї території.

Зазначимо, що згідно з попередніми підрахунками, паспорти держави-агресора примусово отримали близько 300 тисяч жителів окупованої Донеччини та Луганщини. Україна та світова спільнота не визнає паспорти Росії, які отримують жителі окупованих територій України.