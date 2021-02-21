На окупованому Донбасі активізувалися снайпери бойовиків

21 лютого 2021 , 18:28
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Джерело:

Пресцентр ООС

У районі проведення Операції Об’єднаних сил 21 лютого зафіксували порушення режиму припинення вогню. Бойовики задіяли своїх снайперів.

Російські найманці активізувалися і почали прицільно стріляти по позиціях українських військових. Пальбу влаштували неподалік населеного пункту Світлодарськ в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Тим часом Бойовики зазнали втрат в районі Горлівки: повідомляють про щонайбільше 10 загиблих

На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону повідомили представників ОБСЄ.

Бойових втрат серед українських військових немає.

Що відбувалося на Донбасі упродовж цієї доби

  • Порушення режиму припинення вогню було зафіксовано 1 раз.
  • Сапери ДСНС розмінували майже 5 гектарів території та передали на знищення 144 вибухонебезпечних предмети.
  • Українські воїни продовжують контролювати ситуацію в районі ООС.

Загострення на Донбасі: останні новини

  • Бойовики не вперше зривають перемир'я. Від початку 2021 року окупанти все частіше стріляли прицільно по українських позиціях.
  • 14 лютого поблизу Новолуганського 3 українських захисників на смерть підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.
  • Через загострення на передову їздили Володимир Зеленський і Руслан Хомчак. Також скликали термінові засідання ТКГ.
  • На засіданні РНБО 19 лютого постановили, що Україна повернеться до 5 сценаріїв щодо Донбасу. Також відомство ухвалило таємні рішення щодо врегулювання ситуації.
Важливо! Від початку 2021 року окупанти все частіше почали стріляти прицільно по українських позиціях. Спершу було багато поранених, а потім почалися й жертви. За січень – лютий на Донбасі вже загинули 11 українських захисників.


Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу