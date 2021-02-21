На окупованому Донбасі активізувалися снайпери бойовиків
У районі проведення Операції Об’єднаних сил 21 лютого зафіксували порушення режиму припинення вогню. Бойовики задіяли своїх снайперів.
Джерело:Пресцентр ООС
Російські найманці активізувалися і почали прицільно стріляти по позиціях українських військових. Пальбу влаштували неподалік населеного пункту Світлодарськ в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Тим часом Бойовики зазнали втрат в районі Горлівки: повідомляють про щонайбільше 10 загиблих
На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону повідомили представників ОБСЄ.
Бойових втрат серед українських військових немає.
Що відбувалося на Донбасі упродовж цієї доби
- Порушення режиму припинення вогню було зафіксовано 1 раз.
- Сапери ДСНС розмінували майже 5 гектарів території та передали на знищення 144 вибухонебезпечних предмети.
- Українські воїни продовжують контролювати ситуацію в районі ООС.
Загострення на Донбасі: останні новини
- Бойовики не вперше зривають перемир'я. Від початку 2021 року окупанти все частіше стріляли прицільно по українських позиціях.
- 14 лютого поблизу Новолуганського 3 українських захисників на смерть підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.
- Через загострення на передову їздили Володимир Зеленський і Руслан Хомчак. Також скликали термінові засідання ТКГ.
- На засіданні РНБО 19 лютого постановили, що Україна повернеться до 5 сценаріїв щодо Донбасу. Також відомство ухвалило таємні рішення щодо врегулювання ситуації.
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