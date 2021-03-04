133 тонни допомоги від ООН: на окупований Донбас привезли гуманітарний вантаж

Організація Об'єднаних Націй надіслала на окуповані території Луганської області велику гуманітарну допомогу. 133 тонни тонни вантажу прибули 3 березня. Для того, аби доставити все, знадобилось 11 вантажівок.

На окуповану Луганщину надіслали будівельні матеріали та деревину. Цим мають скористатись при відновленні об'єктів інфраструктури та пошкодженого житла місцевих жителів.

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Розподіл допомоги розпочнуть наприкінці тижня

Також ООН виділила медичні засоби та обладнання для протидії коронавірусу. Знайшлось місце і для товарів для малозахищених верств населення.

Представники Організації Об'єднаних Націй оцінили допомогу України у доставці вантажу через лінію розмежування. Розподіл допомоги розпочнеться вже наприкінці тижня. Координувати цей процес буде Луганський польовий офіс ООН.

Ще один великий гуманітарний вантаж ООН планує надіслати вже до кінця березня.