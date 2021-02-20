Окупований Донбас на межі екологічної катастрофи: Резніков назвав загрози

Джерело:24 канал
Окупованому Донбасу загрожує екологічна катастрофа міжнародного масштабу. Ситуацію повинні оцінити фахівці, проте невідомо, чи російські найманці дадуть їм це зробити.
Територіям загрожує забруднення повітря, води і ґрунту. Про це на брифінгу для країн ООН заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
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Урядовець звернув увагу на те, що на погіршення ситуації впливають, зокрема, численні вибухи боєприпасів та затоплення шахт. Крім цього, існує загроза радіаційного забруднення.
У 1979 році на шахті "Юнком" на Донеччині проводили ядерні випробування. Окупанти перестали відкачувати звідти воду. Через це вода, забруднена радіацією, може підступати до питних горизонтів.
Де розташована шахта "Юнком": карта
Резніков пояснив, що Україна вже звернулася до МАГАТЕ щодо формування групи експертів, які б провели моніторинг зберігання радіоактивних матеріалів на окупованих територіях.
До 2014 року там перебувало понад 1 000 джерел іонізуючого випромінювання. Але питання в тому, чи російські окупаційні війська пропустять експертів,
– зауважив він.
Воду перестали відкачувати й на інших закритих шахтах. Водночас екологічні норми на шахтах, які продовжують роботу, регулярно порушують, додав міністр.
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій також прокоментував ситуацію у Криму. Він наголосив, що після 2014 року туди переселили додатково близько пів мільйона людей.
Разом з військовим будівництвом це призвело до варварської експлуатації водних ресурсів – з відповідними наслідками. Водночас знищена унікальна екосистема Криму, зазначив Резніков.Важливо! Згідно з міжнародним правом, відповідальність за проблему водопостачання у Криму несе Росія – як країна, яка окупувала півострів.