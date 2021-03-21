На окупованих територіях дітей у школах вчать, що "Україна буде нападати"

Окупанти на Донбасі посилюють тиск своєю пропагандою. У школах вчителі розповідають учням про нібито майбутню військову агресію України.
Поки доросле населеня мобілізують, надсилаючи незаконні повістки до псевдоармії, дітям "промивають мізки" антиукраїнськими тезами.
До речі Зеленський підписав указ про створення Центру протидії дезінформації
"Необхідно захищати Донбас"
- Як повідомляють правозахисники, на полігонах продовжуються навчання з підрозділами фейкової "Народної Міліції ЛНР і ДНР".
- Ухил вони роблять на підготовку танкістів, артилеристів і фахівців зв'язку.
- Інформаціонная робота окупантів з місцевими дуже посилилася.
Навіть в школах ОРДЛО вчителі розповідають дітям про майбутню "військову агресію" України і необхідність захищати Донбас,
– пишуть у правозахисницькій групі.
- Мобілізація триває: чоловіче населення приходить до військкоматів. Багато хто виїжджає в Росію, щоб не приходити у військкомати за повістками.
- В Антрациті, Ровеньках, Свердловську, Красному Лучі бойовики під назвою "Козаки" почали оновлювати свої формування.
Пропаганда у школах на окупованих територіях
- У Криму російські окупанти сіють між дітьми свою пропаганду ще з 2014 року.
- Школярів одягають у форму російської армії, показують зброю окупаційного війська і проводять вишколи.
- У Севастополі на базі міського Будинку офіцерів у 2019 році створили так званий "будинок юнарміі". Військові дають школярам зброю та вчать з нею поводитись, розповідають про "славу російського війська та його подвиги".
- Так школярів Севастополя хочуть навчати "основам загальновійськової підготовки".