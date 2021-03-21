На окупованих територіях дітей у школах вчать, що "Україна буде нападати"
Окупанти на Донбасі посилюють тиск своєю пропагандою. У школах вчителі розповідають учням про нібито майбутню військову агресію України.
Джерело:Східна правозахисна група
Поки доросле населеня мобілізують, надсилаючи незаконні повістки до псевдоармії, дітям "промивають мізки" антиукраїнськими тезами.
До речі Зеленський підписав указ про створення Центру протидії дезінформації
"Необхідно захищати Донбас"
- Як повідомляють правозахисники, на полігонах продовжуються навчання з підрозділами фейкової "Народної Міліції ЛНР і ДНР".
- Ухил вони роблять на підготовку танкістів, артилеристів і фахівців зв'язку.
- Інформаціонная робота окупантів з місцевими дуже посилилася.
Навіть в школах ОРДЛО вчителі розповідають дітям про майбутню "військову агресію" України і необхідність захищати Донбас,
– пишуть у правозахисницькій групі.
- Мобілізація триває: чоловіче населення приходить до військкоматів. Багато хто виїжджає в Росію, щоб не приходити у військкомати за повістками.
- В Антрациті, Ровеньках, Свердловську, Красному Лучі бойовики під назвою "Козаки" почали оновлювати свої формування.
Пропаганда у школах на окупованих територіях
- У Криму російські окупанти сіють між дітьми свою пропаганду ще з 2014 року.
- Школярів одягають у форму російської армії, показують зброю окупаційного війська і проводять вишколи.
- У Севастополі на базі міського Будинку офіцерів у 2019 році створили так званий "будинок юнарміі". Військові дають школярам зброю та вчать з нею поводитись, розповідають про "славу російського війська та його подвиги".
- Так школярів Севастополя хочуть навчати "основам загальновійськової підготовки".
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