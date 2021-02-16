Окупована територія Донбасу більша, ніж зафіксовано в мінських домовленостях, - Гармаш

Джерело:фейсбук Сергія Гармаша
Чергове засідання політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на Донбасі відбулось 16 лютого. Виявилось, що окупована територія Донбас більша, ніж зафіксовано в мінських домовленостях.
Гармаш зауважив, що українська делегація як і раніше намагались з'ясувати у росіян, яку ж територію вони розуміють під поняттям "ОРДЛО".
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За словами політика, територія, яку захопили російські війська, на 1400 кілометрів більше, ніж зафіксована в мінських угодах та на яку ці угоди поширюються.
Це питання – не менше основоположне, ніж визначення сторін конфлікту. Але і тут ми не отримуємо чіткої відповіді, і записано в мінських угодах. Москва має вражаючу здатність ставати глухий і сліпий, коли не хоче чогось бачити і чути. Особливо якщо мова про підписані нею ж домовленості,
– наголосив Гармаш.
Окупований Донбас / Інфографіка 24 каналу
Гармаш розповів, що представники Росії стверджували про Україна і "Донбас".
"Також з того боку звучав варіант - "народ Донбасу". Ми чітко вказали, що конфліктують Росія і Україна. І попросили не робити таких провокацій, тому що вони відволікають учасників консультацій від обговорення Плану дій, запропонованого Україною", – додав Гармаш.
Політик підсумував, що не можна мовчати, коли роблять такі абсурдні, і за формою, і за змістом, заяви.