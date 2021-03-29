За "держзраду" на користь України: окупаційний суд дав пенсіонерці з Криму 12 років колонії

Окупаційний російський суд визнав пенсіонерку з Севастополя Галину Довгополу винною у державній зраді. Їй призначили покарання у вигляді 12 років виправної колонії загального режиму.

Рішення прийняв Севастопольський міський суд, який контролює російська окупаційна влада.

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Пенсіонерку зі Севастополя засудили на 12 років

Пенсіонерку Галину Довгополу визнали винною у державній зраді – вона начебто передавала українській розвідці секретні відомості про Чорноморський флот.

Суд окупантів призначив їй 12 років виправної колонії загального режиму. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.

Що відомо про затримання Довгополої