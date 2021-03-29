За "держзраду" на користь України: окупаційний суд дав пенсіонерці з Криму 12 років колонії
Окупаційний російський суд визнав пенсіонерку з Севастополя Галину Довгополу винною у державній зраді. Їй призначили покарання у вигляді 12 років виправної колонії загального режиму.
Джерело:ТАСС
Рішення прийняв Севастопольський міський суд, який контролює російська окупаційна влада.
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Пенсіонерку зі Севастополя засудили на 12 років
Пенсіонерку Галину Довгополу визнали винною у державній зраді – вона начебто передавала українській розвідці секретні відомості про Чорноморський флот.
Суд окупантів призначив їй 12 років виправної колонії загального режиму. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.
Що відомо про затримання Довгополої
- Галину Довгополу в листопаді 2019 року затримало ФСБ Росії.
- Пенсіонерку звинуватили тому, що її начебто "завербували українські спецслужби" і вона "за завданням Головного управління розвідки цілеспрямовано здійснювала збір секретних відомостей військового характеру".
- Жінці інкримінували статтю, яка передбачає безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 20 років.
- Правозахисники згодом встановили, що затриманій було 64 роки.
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