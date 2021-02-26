Україна планує ухвалити остаточне рішення щодо окупованого Криму. Також суспільству представлять його публічну частину. Станеться це за 2 тижні – орієнтовно 12 березня.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання РНБО 26 лютого. За його совами, питання Криму складається з 2 частин. Зокрема, одна з них, що стосується військової складової, є повністю закритою.

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Що відомо про 2 частину

Данілов зауважив, що її відпрацьовували протягом року – роботу почали в 20 числах лютого 2020 року. Участь у процесі брали майже всі причетні українські міністерства та відомства. Більш того, залучили 2 комітети Верховної Ради.

Також секретар РНБО подякував українським розвідникам, що здобувають необхідну інформацію щодо окупованого Криму. І на підставі "цих якісних документів" Україна напрацювала відповідну позицію

На превеликий жаль, з 2014 по 2019 рік у державі кримське питання не мало цілісної стратегії та його жодного разу не розглядали. Тому ми домовилися, що на засіданні РНБО за 2 тижні це питання остаточно ухвалимо та презентуємо суспільству його публічну частину,

– підсумував він.

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Окупація Криму: коротко

Взимку 2014 року в Криму озброєні російські військові захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу та блокували дії українських військ.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся так званий "референдум" про статус півострова.

Україна, ЄС та США не визнали результатів голосування. Але попри це, Росія за його результатами все ж включила Крим до свого складу.

Водночас у Кремлі категорично відмовляються обговорювати окупацію півострова. Натомість провідні країни світу запровадили санкції проти держави-окупанта.

Сьогодні в Україні розробляють план деокупації, його називають Кримська платформа. Перше таке засідання має відбутися у серпні – напередодні Дня Незалежності.

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