Якби Україна була в НАТО, цього б не сталося, – Столтенберг про окупацію Криму Росією

Росія б не наважилася окупувати Крим, якби станом на 2014 рік Україна була членом НАТО. Тоді інші учасники військового Альянсу заступилися б за нашу країну.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі діє правило "один за всіх і всі за одного", якщо атакують когось зі союзників. Про це він повідомив під час виступу в Коледжі Європи у Брюгге.

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Мета НАТО – захищати союзників

Спілкуючись зі студентами, політик відповів на запитання про окупацію українського півострова.

Моя коротка відповідь: цього (окупації – 24 канал) б не сталося, тому що мета існування НАТО – захищати кожного союзника,

– сказав генсек НАТО.

Він вкотре наголосив, що основним завданням Альянсу є запобігання конфліктів і збереження миру.

Вступ України до НАТО

Єнс Столтенберг зазначив, що членство України у НАТО можливе, але нашій державі необхідно відповідати всім стандартам.

За його словами, нам потрібно сфокусуватися на реформах з модернізації інститутів та боротьбі з корупцією.

Окупація Криму Росією: коротко

У березні 2014 року Росія ввела свої війська на територію українського Криму.

Країна-агресор провела псевдореферендум та окупувала півострів.

Держави Заходу не визнали анексії Криму та ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України 20 лютого 2014 року офіційно оголосила початок тимчасової окупації Криму.

У червні 2020 року Україна набула статусу партнера з розширеними можливостями НАТО

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