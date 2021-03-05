Якби Україна була в НАТО, цього б не сталося, – Столтенберг про окупацію Криму Росією
Росія б не наважилася окупувати Крим, якби станом на 2014 рік Україна була членом НАТО. Тоді інші учасники військового Альянсу заступилися б за нашу країну.
Джерело:24 канал
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі діє правило "один за всіх і всі за одного", якщо атакують когось зі союзників. Про це він повідомив під час виступу в Коледжі Європи у Брюгге.
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Мета НАТО – захищати союзників
Спілкуючись зі студентами, політик відповів на запитання про окупацію українського півострова.
Моя коротка відповідь: цього (окупації – 24 канал) б не сталося, тому що мета існування НАТО – захищати кожного союзника,
– сказав генсек НАТО.
Він вкотре наголосив, що основним завданням Альянсу є запобігання конфліктів і збереження миру.
Вступ України до НАТО
Єнс Столтенберг зазначив, що членство України у НАТО можливе, але нашій державі необхідно відповідати всім стандартам.
За його словами, нам потрібно сфокусуватися на реформах з модернізації інститутів та боротьбі з корупцією.
Окупація Криму Росією: коротко
- У березні 2014 року Росія ввела свої війська на територію українського Криму.
- Країна-агресор провела псевдореферендум та окупувала півострів.
- Держави Заходу не визнали анексії Криму та ввели санкції проти Росії.
- Верховна Рада України 20 лютого 2014 року офіційно оголосила початок тимчасової окупації Криму.
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