Росія б не наважилася окупувати Крим, якби станом на 2014 рік Україна була членом НАТО. Тоді інші учасники військового Альянсу заступилися б за нашу країну.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі діє правило "один за всіх і всі за одного", якщо атакують когось зі союзників. Про це він повідомив під час виступу в Коледжі Європи у Брюгге.

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Мета НАТО – захищати союзників

Спілкуючись зі студентами, політик відповів на запитання про окупацію українського півострова.

Моя коротка відповідь: цього (окупації – 24 канал) б не сталося, тому що мета існування НАТО – захищати кожного союзника,

– сказав генсек НАТО.

Він вкотре наголосив, що основним завданням Альянсу є запобігання конфліктів і збереження миру.

Вступ України до НАТО

Єнс Столтенберг зазначив, що членство України у НАТО можливе, але нашій державі необхідно відповідати всім стандартам.

За його словами, нам потрібно сфокусуватися на реформах з модернізації інститутів та боротьбі з корупцією.

Зверніть увагу! У червні 2020 року Україна набула статусу партнера з розширеними можливостями НАТО.

Окупація Криму Росією: коротко

У березні 2014 року Росія ввела свої війська на територію українського Криму.

Країна-агресор провела псевдореферендум та окупувала півострів.

Держави Заходу не визнали анексії Криму та ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України 20 лютого 2014 року офіційно оголосила початок тимчасової окупації Криму.

До слова Україні треба повернути її серце, – Зеленський про окупацію Криму