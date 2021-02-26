Сім років спротиву: ми відновимо європейські цінності в Криму

Я щиро та від самого серця дякую кожному, хто залишився в Криму та йде складним шляхом – боротьби за правду.

Ми вырили у перемогу

26 лютого 2014 року я була на мітингу під будинком кримського парламенту. Тоді на заклик Меджлісу кримськотатарського народу тисячі вийшли на захист України.

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Ми мали відчуття перемоги, адже заплановане голосування сепаратистів-депутатів не відбулось. Розходячись, ми ще не знали, що о 4 годині ранку 27 лютого Росія вдасться до силового захоплення будинку парламенту та ради міністрів АРК.

Ми не знали, що незабаром знайдемо закатоване тіло учасника проукраїнського пікету Решата Амєтова. Ми не знали про вбивства україніських військових – прапорщика Сергія Кокуріна та майора Станіслава Карачевського. Ми не знали про викрадення активіста Ервіна Ібрагімова та десятків інших кримських татар. Ми не знали про фактичну помсту всім, хто опирався та продовжує цей Спротив!

Я щиро та від самого серця дякую кожному, хто залишився в Криму та йде складним шляхом – боротьби за правду.

Найбільше мене вражає саме це – відвага та мужність моїх співвітчизників, які попри всі репресивні практики РФ, вірять та виборюють інше майбутнє.

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А я вірю та працюю щодня, аби колись написати, коментуючи свою роботу та життя: Ми тоді ще не знали, що скоро Україна відновить сувернітет над Кримом. Ми ще не знали, що повернемось до дому, обіймемо всіх рідних та змінюватимемо репресивну дійсність Криму та відновлюватимемо європейські цінності свободи та поваги до гідності й прав людини. Ми ще багато чого не знали, але були впевннні що справедливість та правда будуть відновлені та захищені.

З Днем Спротиву, Україно!