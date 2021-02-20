Повзуча окупація Криму почалась ще у 1992 році. Тоді Верховна Рада Росії визнала, що указ 1954 року не має юридичної сили. Командувач Військово-Морських Сил у Криму Сергій Гайдук розповів, що саме тим документом півострів долучили до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки.

Джерело: "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу

Детальніше про інші події в окупованому Криму – дізнайтеся у спецвипуску програми.

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Зазіхання Росії на цілісність України

Збройна окупація Криму розпочалась 7 років тому – 20 лютого. Але Росія зазіхала на територіальну цілісність України ще у 2003 році, тоді вона хотіла претендувати на український острів Тузла.

Довідка. Острів Тузла знаходиться посередині Керченської протоки і територіально належить до міста Керч.

Впровадження "м'якої сили"

У 2004 році Росія почала впроваджувати у Криму такий елемент як "м'яка сила". Саме тоді на території півострова з'явилось багато проросійських громадських об'єднань, організацій та партій.

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