Крим повернемо, не виключено, що військовим шляхом, – режисерка Джикаєва

Відтоді, як Росія перекинула до Криму свої війська без розпізнавальних знаків й окупувала український півострів минуло 7 років. Повернути його вдасться хіба що жорсткими методами.

Таку думку висловила театральна режисерка та актриса Галина Джикаєва. Вона вважає, що економічні санкції навряд чи допоможуть повернути півострів.

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За її словами, попри те, що для Росії Крим висмоктує дуже багато грошей – росіяни погоджуються з цими обмеженнями. Вона вважає, що "заради ідеї вони готові страждати".

Крим ми точно повернемо. Як – я не знаю. Не виключаю, що і військовим шляхом. Можливо, це буде необхідно і я буду це підтримувати,

– зазначила Джикаєва.

"Хотілося б, звичайно, мирним і дипломатичним шляхом, але якщо будуть якісь військові дії, то – окей", – додала режисерка.

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Як вважає мисткиня, якщо ситуацію налагоджувати мирним шляхом, то буде дуже важко працювати з тим населенням, яке там залишиться.

"Якщо говорити про кримчан-аборигенів, то їм насправді однаково. Вони приймуть саме ту сторону, яка їх годуватиме", – сказала Джикаєва.

Вона наголосила, якщо говорити про тих росіян, які переїхали на півострів, то з ними буде важче – тому що там багато сімейних військових і вони будуть захищати сім'ї. Хтось продав свою нерухомість в Росії й придбав в Криму – він теж буде її захищати і не даватиме Україні спокійно та вільно там працювати.

Джикаєва: Нехай їдуть на батьківщину

"Насправді ж побудували міст – є прекрасний шлях повернутися на свою історичну батьківщину. Нехай вони туди і йдуть", – наголосила режисерка.

Мовиться про Кримський міст . Це незаконна споруда між Кримом, окупованим Росією, та півостровом Тамань у Росії. Його довжина становить 19 кілометрів, вартість – 228 мільярдів рублів. Рух автомобілів по ньому відкрили 15 травня 2018 року. Відтоді в окупантів часто виникають проблеми з мостом.

Тож, акторка підсумувала, що вона виступає за більш такий жорсткий сценарій, тому що "треба видавлювати цей гній хірургічним шляхом, бо "поцелуйниє примочки" не допоможуть".

Дивіться відео: Джикаєва про те, як повернути Крим

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