7 років після окупації: згадки кримських моряків, які не зрадили Україну

Команда корабля "Донбас" та його командир Ігор Денькович 7 років тому були змушені покинути Крим через окупацію півострова Росією. Тепер вони у складі Маріупольського загону морської охорони.

Ігор Денькович розповів, що в 2014 році проходив службу на посаді офіцера відділу прикордонного загону. Цього ж року все змінилось.

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Згадки моряків про окупацію

"В лютому 2014 року командир загону прийняв рішення. Наші кораблі та, зокрема, корабель морської охорони здійснив вихід с постійного пункту базування в місті Керч", – розповів Денькович.

Командир бойової частини корабля "Донбас" Іван Шершньов також пригадав той день.

Командир частини сказав, що планується захоплення нашої частини. Було прийнято рішення вийти в Керченську протоку,

– сказав Шершньов.

Там команда перегрупувалася і вийшла в Азовське море – до порту, підконтрольного Україні. У 2014 році, лише через 2 тижні після виходу з Криму, команда змогла зайти в Маріуполь.

"Ми не змогли тоді потрапити до Маріуполя. Зайшли до порту Бердянськ – його також пробували захопити, тому ми часто виходили у море. І тільки через 2 тижні ми змогли потрапити до Маріуполя", – зауважив командир бойової частини корабля "Донбас".

Деякі залишились в Криму

Частина екіпажу не переїхали на Приазов'я, а залишились в Криму. Однак таких меншість.

Ми не знали, хто в нас ворог. Хто нам надасть руку допомоги. До цього моменту ми з Росією контролювали кордон, а потім вони стали ворогами,

– зазначив командир катера морської охорони "Любомир" Василь Дмитрюк.

На Приазов'ї команда починала життя заново. Поки родини шукали та облаштовували житло, бійці готувалися відбивати атаки ворога.

Нині кораблі "Донбас" та "Любомир" – важливі бойові одиниці прикордонної служби України.

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Детальніше про "Донбас"

Команда корабля "Донбас" завжди має бути готовою відбивати атаки ворога.

"Це один з найбільших кораблів зараз в Азовському морі. Він здійснює контроль за проходом суден, а також недопущення проникнення на територію України морськими шляхами незаконних військових формувань держави-агресора", – розповів командир корабля "Донбас" Ігор Денькович.