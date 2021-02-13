Окупація Донбасу: скільки мільярдів вже втратила Україна

Втрати від окупації частини Донецької та Луганської областей становлять 375 мільярдів гривень. Ця цифра вказана без урахування вартості активів, які сьогодні перебувають на окупованих територіях.

Про це повідомив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Відповідні цифри він озвучив 12 лютого під час обговорення проєкту "Національної економічної стратегії-2030".

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"За розрахунками та експертними висновками Центру економічних стратегій, втрати тільки в Донецькій і Луганській областях становлять 375 мільярдів гривень", – зауважив віцепрем'єр-міністр.

І додав, що це без урахування вартості активів, які сьогодні перебувають на окупованих територіях"

Олексій Резніков також назвав суму, яка потрібна для відновлення окупованих територій Донбасу.

Експерти Віденського міжнародного інституту підрахували, аби відновити після окупації ці території, потрібно щонайменше 21 мільярд доларів.

Реінтеграція Донбасу: що потрібно знати

У 2014 році Україна схвалила закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Термін документу становив 3 роки, але у 2017 парламент двічі продовжував дію закону на рік. Згодом, вже за нової влади, 31 грудня 2019 року, його дію продовжили ще на рік – до 2020 року.

Особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набуває чинності лише після виведення російських військ, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

Відтак тільки за таких умов на окупованому Донбасі можна буде провести вибори та говорити про реінтеграцію регіону.

Раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що за весь час російсько-української війни на сході України окупанти завдали збитків на 120 мільярдів доларів . Відтак мінімальна сума для відновлення регіону



Окуповані території Донецької та Луганської областей / Інфографіка 24 каналу