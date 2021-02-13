Втрати від окупації частини Донецької та Луганської областей становлять 375 мільярдів гривень. Ця цифра вказана без урахування вартості активів, які сьогодні перебувають на окупованих територіях.

Про це повідомив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Відповідні цифри він озвучив 12 лютого під час обговорення проєкту "Національної економічної стратегії-2030".

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"За розрахунками та експертними висновками Центру економічних стратегій, втрати тільки в Донецькій і Луганській областях становлять 375 мільярдів гривень", – зауважив віцепрем'єр-міністр.

І додав, що це без урахування вартості активів, які сьогодні перебувають на окупованих територіях"

Олексій Резніков також назвав суму, яка потрібна для відновлення окупованих територій Донбасу.

Експерти Віденського міжнародного інституту підрахували, аби відновити після окупації ці території, потрібно щонайменше 21 мільярд доларів.