Узбережжя покрили асфальтом: окупанти знищують у Криму унікальний пляж – фото

Джерело:Твітер RoksolanaToday&КрымUA
Російські окупанти в Криму активно знищують природу і пляжі. Зокрема нещодавно в інтернеті з'явився доказ руйнування унікального природного ландшафту в анексованому півострові.
На світлинах видно, що окупанти спустошили пагорб на мисі Меганом в Судаку. Фотографії опублікувала блогерка Roksolana Today & Крим на своїй сторінці.
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Знищення унікального пляжу і красивого пейзажу проводилося заради проведення форуму "Таврида". Наразі колись красиве узбережжя активно покривають асфальтом.
Меганому все! Ваша гавань! Цьомки-бомки,
– зазначили в соціальній мережі.
На мисі Меганом знесли трактором в море пагорб і приготували земельну ділянку заради будівництва кафе.
Як виглядає Меганом / Фото RoksolanaToday&КрымUA