Узбережжя покрили асфальтом: окупанти знищують у Криму унікальний пляж – фото

Російські окупанти в Криму активно знищують природу і пляжі. Зокрема нещодавно в інтернеті з'явився доказ руйнування унікального природного ландшафту в анексованому півострові.

На світлинах видно, що окупанти спустошили пагорб на мисі Меганом в Судаку. Фотографії опублікувала блогерка Roksolana Today & Крим на своїй сторінці.

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Як окупанти знищують пляж

Знищення унікального пляжу і красивого пейзажу проводилося заради проведення форуму "Таврида". Наразі колись красиве узбережжя активно покривають асфальтом.

Меганому все! Ваша гавань! Цьомки-бомки,

– зазначили в соціальній мережі.

На мисі Меганом знесли трактором в море пагорб і приготували земельну ділянку заради будівництва кафе.



Як виглядає Меганом / Фото RoksolanaToday&КрымUA

Що таке Меганом? Меганом – це гірський масив, півострів і однойменний мис в південно-східному Криму між Феодосією і Судаком. Його найвища точка становить 358 метрів.

Чому знищують пляж: коротко