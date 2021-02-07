Узбережжя покрили асфальтом: окупанти знищують у Криму унікальний пляж – фото
Російські окупанти в Криму активно знищують природу і пляжі. Зокрема нещодавно в інтернеті з'явився доказ руйнування унікального природного ландшафту в анексованому півострові.
Джерело:Твітер RoksolanaToday&КрымUA
На світлинах видно, що окупанти спустошили пагорб на мисі Меганом в Судаку. Фотографії опублікувала блогерка Roksolana Today & Крим на своїй сторінці.
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Як окупанти знищують пляж
Знищення унікального пляжу і красивого пейзажу проводилося заради проведення форуму "Таврида". Наразі колись красиве узбережжя активно покривають асфальтом.
Меганому все! Ваша гавань! Цьомки-бомки,
– зазначили в соціальній мережі.
На мисі Меганом знесли трактором в море пагорб і приготували земельну ділянку заради будівництва кафе.
Як виглядає Меганом / Фото RoksolanaToday&КрымUA
Що таке Меганом?Меганом – це гірський масив, півострів і однойменний мис в південно-східному Криму між Феодосією і Судаком. Його найвища точка становить 358 метрів.
Чому знищують пляж: коротко
- Бухта Капсель входить до охоронної зони пам'ятки природи "Мис Меганом". Однак у 2019 році за рішенням окупаційної влади Судака частина території заповідника втратила охоронний статус.
- Раніше у мережі припускали, що "Таврида" невдовзі стане банкротом і зникне. Натомість посадовці успішно почнуть розпродавати захоплену у судакчан, колись заповідну землю.
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