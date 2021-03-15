Чубаров, Джемілєв та Порошенко: окупанти знайшли винних у водних проблемах Криму

Окупанти у Криму назвали прізвища політиків, яких, мовляв, вважають винними у відсутності води на півострові. У списку опинилися нардепи Рефат Чубаров і Мустафа Джемілєв, 5 президент Петро Порошенко та нинішній глава держави Володимир Зеленський.

Що заявили окупанти

Винних у водних проблемах Криму назвав глава так званого "парламенту", який підконтрольний Росії, Володимир Константинов. Про це повідомили заборонені в Україні російські ЗМІ.

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Водну блокаду ми розцінюємо як спробу геноциду і фізичного знищення людей,

– заявив Константинов.

Він додав: "За її організацією стоять колишні кримські політики і бізнесмени, які після возз'єднання Криму з Росією втекли в Україну. Це Андрій Сенченко, а також лідери визнаної екстремістського і забороненої в Росії організації "Меджліс кримськотатарського народу" Рефат Чубаров і Мустафа Джемілєв".

За словами окупанта, відповідальність, мовляв, також лежить на президентах України – Петрові Порошенку, "з чиєї згоди все було зроблено, і Володимирові Зеленському, який продовжує розпочатий курс варварського ставлення до кримчан".

Крим без води: головне

Проблема водопостачання у Криму з'явилася після окупації півострову. До того часу, воду туди постачала Україна.

Запаси води окупанти поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел, що призвело до засолення ґрунту на півострові.

У 2020 році ситуація у Криму стала критичною. Малосніжна зима та відсутність опадів призвели до посухи. Внаслідок цього десятки озер, рік та водоспадів вже висохли. Воду населенню подають по годинах.

Згідно з нормами міжнародного законодавства, відповідальною за проблеми води у Криму є країна-окупант Росія.