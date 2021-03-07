Окупанти збирають форуми в Донецьку, очікуючи емоційної реакції України, – Асєєв

У січні 2021 року в окупованому Донецьку відбувся форум бойовиків. На думку Станіслава Асєєва, так окупанти хотіли спровокувати емоційну реакцію зі сторони України.

Росія не схвалює ідеї бойовиків

Журналіст та ексбранець російських найманців вважає, що Кремль не хоче проштовхувати у світ тези, які бойовики заявили на форумі. Мовиться про приєднання так званих "ДНР" та "ЛНР" до Росії.

Важливо Це станеться, але не в найближчі 5 – 7 років, – Асєєв про війну на Донбасі

Час від часу з'являються люди, які приїжджають і збирають такі форуми. Вони чекають від нас емоцій: можливо, наступного місяця буде ще гірше, треба все ж таки йти на поступки,

– розповів Асєєв.

Він наголосив, що до цього треба звикнути і ставитися спокійніше.

"Тому що Путін – це не людина в такому сенсі, це – механізм. Він без емоцій, працює на роки вперед. Не на завтра і не на післязавтра, а на роки вперед. І його оточення теж", – підкреслив журналіст.

Що відомо про форум бойовиків