Окупанти завдали 120 мільярдів доларів збитків на Донбасі: скільки триватиме реінтеграція

За весь час російсько-української війни на сході України окупанти завдали збитків на 120 мільярдів доларів. Скільки триватиме реінтеграція регіону та де Україна братиме гроші – читайте далі.

Джерело: LB.ua

Віце-прем'єр Олексій Резніков, який також опікується реінтеграцією окупованих територій, заявив, що мінімальна сума для відновлення регіону – 22 мільярди доларів.

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Однак Резніков пояснив, що це думка Віденського інституту міжнародних економічних досліджень і вона може відрізнятися від фактичної суми збитків. Водночас віце-прем'єр зауважив, що це – приблизні цифри, однак те, що вони колосальні – факт.

Він пояснив, що наразі важко говорити про остаточну суму, адже невідомо, скільки у нас залишилося державного і комунального майна на окупованій території.

Не беруся гадати на кавовій гущі. Знаю, що весь процес обійдеться дуже дорого. Тому для нас важливо ще визначити, хто буде нести відповідальність за ці збитки. Тут відповідь очевидна – Росія, як держава-агресор і окупант,

– підкреслив Резніков.

Він припустив, що реінтеграція Донбасі триватиме приблизно 1 покоління, тобто 25 років. Однак, на думку Резнікова, це вимагатиме окремого розрахунку від експертів.

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