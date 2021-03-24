Окупанти засудили кримчанина до 6 років колонії за участь у "нацбатальйоні"

Суд в окупованому Криму засудив до 6 років колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1 рік Меджита Аблямітова. Кримчанина звинуватили в участі у кримськотатарському батальйоні.

Йдеться про батальйон імені Номана Челебіджихана. Аблямітову інкримінували "участь в незаконному збройному формуванні".

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Окупанти дали кримчанину 6 років колонії

Під час оголошення вироку у залі Кіровського районного суду окупованого Криму дозволили бути присутніми брату та сестрі Аблямітова.

Суд ухвалив рішення засудити Аблямітова до 6 років ув'язнення в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1 рік. Водночас сторона звинувачення попросила для кримчанина 8,5 року позбавлення волі.

У "суді" Аблямітов розповів, що був в офіційно зареєстрованому в Україні цивільному об'єднанні "Аскер". Воно у 2016 році фактично перетворилося в загін імені Номана Челебіджихана – після того, як йому відмовили у присвоєнні офіційного статусу.

Проти Аблямітова свідчили кілька людей, які теж були у складі батальйону. Зокрема, на засіданні 21 січня відмовився від своїх свідчень раніше судимий за таким же звинуваченням Айдін Мамутов. Він зазначив, що співробітники ФСБ приносили йому на підпис вже готові протоколи допиту, але не давали йому їх читати та фактично сфальсифікували матеріали справи.

Що відомо про батальйон імені Номана Челебіджихана