Терористи, що входять до так званого "уряду" штучно створеної Росією псевдореспубліки "ДНР", з кожним роком знищують вугледобувну галузь. Відновити свою нормальну роботу шахти, судячи з усього, вже не зможуть ніколи.

На те, щоб вирішити найбільш термінові питання для забезпечення вугіллям котелень, заводів та місцевого населення, а також щоб взагалі не знищити шахти, бойовикам потрібно щонайменше 1 мільярд рублів. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на отримані з власних джерел "документи" терористів.

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У "пояснювальній записці" до проєкту заходів для розвитку вугільної галузі квазіутворення вказано, що на всіх захоплених росіянами шахтах дедалі частіше виходить з ладу обладнання.

Шахти Донбасу приречені

Фактично діяльність окупаційної адміністрації, яка здебільшого складається з громадян Росії та колаборантів, які цілком підконтрольні росіянам, призвела до того, що шахти на непідконтрольній Києву території почали стрімко знищуватися.

Вугілля йде до Росії через фірми, які належать високопосадовцям з Кремля. Потім ці компанії продають вугілля фірмам деяких українських олігархів під виглядом "російського". Але у "ДНР" гроші при цьому не залишаються.

Саме через це – тотальні невиплати зарплат та відсутність можливості ремонту обладнання. Зокрема – насосів, які у разі затоплення назавжди вийдуть з ладу. Це неминуче призведе до затоплення шахти, її закриття та можливим зсувам із фатальними для міст наслідками.



Перспектив у вугільної галузі на окупованій території немає / Фото 24 каналу

Під загрозою вся промисловість, очікуються бунти

Згідно з розрахунками так званого "уряду", для забезпечення хоча б умовної діяльності шахт на 2021 рік Росія має забезпечити "республіку" 1 мільярдом рублів.

Ці гроші підуть лише на:

частковий та вибірковий ремонт обладнання;

закупівлю зламаного обладнання;

підготовку до осені та зими 2021;

Також, згідно з "документами" терористів, якщо росіяни не нададуть грошей у повному обсязі, вугіллям не будуть забезпечені інші містоформувальні підприємства. Зокрема – коксохімічні заводи.

Тож, в "уряді" прогнозують "погіршення соціальної напруженості", тобто бунти.



Перспективи вугільної галузі на захопленій частині Донеччини / Фото 24 каналу

Потрібні шалені кошти

Жахливий технічний стан вугільнодобувних підприємств, а також заборгованості по зарплаті гірникам у "ДНР" відображають цифри, які нарахували "чиновники".

Для вирішення цих термінових задач потрібно:

ГП "ДУЕК" – 20 мільйонів 717 тисяч рублів

ГП "Макіїввугілля" – 122 мільйони 891 тисяча рублів.

ГП "Торезантрацит" – 477 мільйонів 666 тисяч рублів.

ГП "Шахта імені Засядька" – 181 мільйон 724 тисячі рублів.

ГП "Шахта Комсомолець Донбасу" – 200 мільйонів рублів.



Таких грошей росіяни не дадуть / Фото 24 каналу

До війни лише деякі з цих підприємств були дотаційними, однак не потребували грошей на те, щоб відчайдушно боротися за виживання. Але при цьому пропагандисти постійно казали гірникам, що "Україна зачинить шахти". Тепер їх точно зачинятимуть. Це лише питання часу. І ніж більше існує "ДНР", тим менше шансів на те, що хоча б якесь підприємство зможе вижити після деокупації.