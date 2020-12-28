Окупанти травмували бійця ЗСУ: що відомо про стан захисника
Окупанти 27 грудня знов обстріляли позиції українських бійців. Внаслідок обстрілу військовослужбовець ЗСУ отримав травму.
Бійця оперативно евакуювали до медичного закладу. Про це повідомляє Українська делегація у ТКГ у телеграмі.
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Обстріл стався приблизно о 23:00. Загалом протягом минулої доби ворог 7 разів гатив по позиціях наших захисників. Неспокійно було біля:
- Водяного, що на Приазов'ї;
- Лебединського;
- Мар'їнки;
- Авдіївки.
Що відомо про стан захисника
За інформацією членів української делегації у ТКГ, стан здоров'я травмованого бійця задовільний. Одразу після обстрілу його евакуювали до медичного закладу.
Українська сторона СЦКК залучила координаційний механізм: ввела "режим тиші", висунула вимогу щодо припинення вогню, підготовила та направила ноту на СММ ОБСЄ,
– мовиться у повідомленні.
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