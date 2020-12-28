Окупанти 27 грудня знов обстріляли позиції українських бійців. Внаслідок обстрілу військовослужбовець ЗСУ отримав травму.

Бійця оперативно евакуювали до медичного закладу. Про це повідомляє Українська делегація у ТКГ у телеграмі.

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Обстріл стався приблизно о 23:00. Загалом протягом минулої доби ворог 7 разів гатив по позиціях наших захисників. Неспокійно було біля:

Водяного, що на Приазов'ї;

Лебединського;

Мар'їнки;

Авдіївки.

Що відомо про стан захисника

За інформацією членів української делегації у ТКГ, стан здоров'я травмованого бійця задовільний. Одразу після обстрілу його евакуювали до медичного закладу.

Українська сторона СЦКК залучила координаційний механізм: ввела "режим тиші", висунула вимогу щодо припинення вогню, підготовила та направила ноту на СММ ОБСЄ,

– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! З 27 липня на Донбасі діє перемир'я, яке окупанти системно порушують. У переважній більшості обстріли ворога є провокативними й не несуть загрози життю наших бійців. Однак інколи бойовики гатять дуже прицільно. У таких випадках воїни ЗСУ дають гідну відсіч.



Мапа окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу