Окупанти стягнули важке озброєння під Горлівку та Моспине: фото

Джерело:Донбас.Реалії
На окупованих територіях Донецької області бойовики концентрують військову техніку та особовий склад. Вони використовують об'єкти, які розташовані поблизу лінії розмежування.
Інформацію підтвердили в одному з розвідувальних підрозділів, що працює у зоні ООС. Об'єкти можна побачити на світлинах зі супутника.
Читайте також Бойовики на Донбасі вбили українського військового
Завод "Еластомір" розташований за 9 кілометрів від лінії розмежування поблизу Горлівки.
Його територія досить велика, на ній є цехи, в яких можна розмістити техніку та особовий склад.
Завод "Еластомір" поблизу Горлівки / Фото з супутника
Колишній аеродром "ДТСААФ" розташований біля населеного пункту Моспине на південний схід від Донецька.
За інформацією джерел, техніка окупантів тут зберігається з початку березня 2021 року. До війни аеродром використовували для стрибків із парашутом.
Аеродром неподалік Донецька / Фото з супутника