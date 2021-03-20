Окупанти стягнули важке озброєння під Горлівку та Моспине: фото
На окупованих територіях Донецької області бойовики концентрують військову техніку та особовий склад. Вони використовують об'єкти, які розташовані поблизу лінії розмежування.
Джерело:Донбас.Реалії
Інформацію підтвердили в одному з розвідувальних підрозділів, що працює у зоні ООС. Об'єкти можна побачити на світлинах зі супутника.
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Перший об'єкт біля Горлівки
Завод "Еластомір" розташований за 9 кілометрів від лінії розмежування поблизу Горлівки.
Його територія досить велика, на ній є цехи, в яких можна розмістити техніку та особовий склад.
Завод "Еластомір" поблизу Горлівки / Фото з супутника
Другий об'єкт неподалік Моспиного
Колишній аеродром "ДТСААФ" розташований біля населеного пункту Моспине на південний схід від Донецька.
За інформацією джерел, техніка окупантів тут зберігається з початку березня 2021 року. До війни аеродром використовували для стрибків із парашутом.
Аеродром неподалік Донецька / Фото з супутника
Ситуація на Донбасі: що відомо
- З початку поточної доби, 20 березня, російські окупаційні війська 8 разів порушили режим тиші на Донбасі.
- Бойовики гатили зі заборонених мінськими домовленостями мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Унаслідок ворожих атак один наш військовослужбовець загинув.
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