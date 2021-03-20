На окупованих територіях Донецької області бойовики концентрують військову техніку та особовий склад. Вони використовують об'єкти, які розташовані поблизу лінії розмежування.

Інформацію підтвердили в одному з розвідувальних підрозділів, що працює у зоні ООС. Об'єкти можна побачити на світлинах зі супутника.

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Перший об'єкт біля Горлівки

Завод "Еластомір" розташований за 9 кілометрів від лінії розмежування поблизу Горлівки.

Його територія досить велика, на ній є цехи, в яких можна розмістити техніку та особовий склад.



Завод "Еластомір" поблизу Горлівки / Фото з супутника

Другий об'єкт неподалік Моспиного

Колишній аеродром "ДТСААФ" розташований біля населеного пункту Моспине на південний схід від Донецька.

За інформацією джерел, техніка окупантів тут зберігається з початку березня 2021 року. До війни аеродром використовували для стрибків із парашутом.



Аеродром неподалік Донецька / Фото з супутника

Зверніть увагу! СММ ОБСЄ зафіксувала, що російські найманці розмістили із порушеннями 174 одиниці техніки. Десятки танків, гаубиць, мінометів та інша заборонена техніка помітили поза виділеними місцями зберігання озброєння.

Ситуація на Донбасі: що відомо

З початку поточної доби, 20 березня, російські окупаційні війська 8 разів порушили режим тиші на Донбасі.

Бойовики гатили зі заборонених мінськими домовленостями мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих атак один наш військовослужбовець загинув.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу