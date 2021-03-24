Окупанти руйнують Фороський парк у Криму: прокуратура відкрила справу

Прокуратура Криму 23 березня відкрила провадження через злочинні дії окупантів. Річ у тім, що Росія руйнує Фороський ландшафтний парк.

Справу розслідуватимуть як порушення законів та звичаїв війни.

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Постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич засудив екологічне свавілля окупантів. Наприклад, побудову так званого "Керченського мосту", траси "Таврида", проведення військових навчань в межах природоохоронних територій. Такі дії вкрай негативно впливають на навколишнє середовище півострова.

Що каже Кориневич про Фороський парк

Чиновник наголосив, що забудова вікового Фороського парку є черговим серйозним порушенням окупантів.

Ми надали відповідну інформацію про цю протиправну діяльність нашим правоохоронним органам і за нашим зверненням відкрите відповідне кримінальне провадження,

– додав Кориневич.

Забудова Фороського парку: що відомо