Окупанти руйнують Фороський парк у Криму: прокуратура відкрила справу
Прокуратура Криму 23 березня відкрила провадження через злочинні дії окупантів. Річ у тім, що Росія руйнує Фороський ландшафтний парк.
Джерело:Предсавництво президента в АР Крим
Справу розслідуватимуть як порушення законів та звичаїв війни.
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Постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич засудив екологічне свавілля окупантів. Наприклад, побудову так званого "Керченського мосту", траси "Таврида", проведення військових навчань в межах природоохоронних територій. Такі дії вкрай негативно впливають на навколишнє середовище півострова.
Що каже Кориневич про Фороський парк
Чиновник наголосив, що забудова вікового Фороського парку є черговим серйозним порушенням окупантів.
Ми надали відповідну інформацію про цю протиправну діяльність нашим правоохоронним органам і за нашим зверненням відкрите відповідне кримінальне провадження,
– додав Кориневич.
Забудова Фороського парку: що відомо
- Фороський парк – це ландшафтна пам'ятка природи.
- Окупанти вирізають та знищують екзотичні, унікальні рослини, зокрема, дерева з Червоної книги.
- Однак у так званому "міністерстві екології Крим" заявили, що будівництво ведуть відповідно до закону, бо за "документами" начебто можна забудувати територію на 20%.
- Кримчани ж просять президента держави-агресора Володимира Путіна не чіпати парк.
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