Окупанти на Різдво обстріляли позиції українських захисників: де було неспокійно
Протягом 7 січня на Донбасі зафіксували 5 порушень режиму припинення вогню. Проросійські бойовики гатили зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
На щастя, втрат серед українських бійців немає. Про це повідомили у пресслужбі штабу ООС.
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Загалом ворог 5 разів порушив режим припинення вогню.
Неспокійно було біля:
- населеного пункту Хутір Вільний;
- Луганського;
- Попасної;
- Авдіївки.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат немає,
– заявили у штабі ООС.
Зауважимо, що ворог гатив по позиціях бійців ЗСУ й у переддень Різдва. 6 січня окупанти тричі порушили перемир'я.
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