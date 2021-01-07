Протягом 7 січня на Донбасі зафіксували 5 порушень режиму припинення вогню. Проросійські бойовики гатили зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На щастя, втрат серед українських бійців немає. Про це повідомили у пресслужбі штабу ООС.

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Загалом ворог 5 разів порушив режим припинення вогню.

Неспокійно було біля:

населеного пункту Хутір Вільний;

Луганського;

Попасної;

Авдіївки.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат немає,

– заявили у штабі ООС.

Зауважимо, що ворог гатив по позиціях бійців ЗСУ й у переддень Різдва. 6 січня окупанти тричі порушили перемир'я.

Зверніть увагу! Режим припинення вогню діє на Донбасі з липня. Проте бойовики його регулярно порушують. Зокрема, кілька українських воїнів загинули під час цього перемир'я. Детальніше – читайте тут.