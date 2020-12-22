Через те, що окупанти блокують роботу пунктів пропуску, люди з окупованих територій їдуть до України через Росію. Наразі працюють тільки 2 КПВВ: у Станиці Луганській та Новотроїцькому.

Окупанти жорстко контролюють пропускний режим та самі вирішують, кого пускати. Про це розповів віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков в інтерв'ю "Суспільному".

До речі Ми вже сьогодні працюємо за планом "Б", – Резніков про врегулювання ситуації на Донбасі

Попри те, що 2 КПВВ відкриті, Новотроїцьке працює лише 2 рази на тиждень – у понеділок та п'ятницю.

Які наслідки блокування пунктів пропуску

За словами Резнікова, обмежуючи виїзд в Україну, окупанти пропускають людей з ОРДЛО на територію Росії. Вже звідти вони намагаються потрапити до України, що значно ускладнює маршрут. Віцепрем'єр зазначив, що на цьому заробляють перевізники, а прикордонники змушені виписувати людям штрафи за незаконний перетин кордону – приблизно 1700 гривень.

Біда ще й в тому, що окупаційний режим приховує реальну картину з коронавірусом: розповідають, що в них немає коронавірусу, а є пневмонія. Це нагадує ситуацію, коли Північна Корея заявляла, що перемогла в чемпіонаті світу з футболу, хоча не брала в ньому участь навіть,

– додав Резніков.

Чому нові пункти пропуску не працюють

Раніше домовились про відкриття нових пунктів пропуску у Золотому та Щасті. Резніков наголосив, що з боку Україна станом на 6 листопада підготувала для цього все, зокрема, побудувала інфраструктуру. Також 16 грудня на КПВВ у Новотроїцькому відкрили центр адміністративних послуг – це другий ЦНАП на пунктах пропуску з тимчасово окупованими територіями.

Натомість з боку ОРДЛО, як зазначив Резніков, лунає лише невдоволення. Мовляв, їм не подобається, що КПВВ працюють в пішохідному режимі.

"Але ж в Станиці так само переходять пішки. Є реальна можливість забезпечити транспорт. Але ми ж розуміємо, що коли люди з того боку прийдуть і побачать геть іншу картину — європейські сучасні умови, сервіс, різниця стане очевидною", – наголосив політик.

Крім того, у людей накопичились пенсії, які вони не можуть отримати. Відтак Резніков додав, що окупанти просто бояться, що люди побачать і розкажуть правду.

Зверніть увагу! Україна ще 10 листопада відкрила 7 контрольних пунктів на лінії розмежування. Однак окупанти регулярно блокують роботу КПВВ.