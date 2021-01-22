У районі проведення Операції об'єднаних сил російські найманці не припиняють блокувати дорожні коридори навпроти 5 контрольних пунктів в’їзду – виїзду. Водночас окупанти не пропустили на тимчасово окуповану територію України 8 громадян.

Зокрема, рух блокують на КПВВ "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар'їнка". Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.

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Щодня пропуск громадян здійснюють лише в контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". Водночас у КПВВ "Новотроїцьке" пропуск відновлюють 2 рази на тиждень – у понеділок та п'ятницю. Це відбувається, коли російські найманці розблоковують рух дорожнім коридором.

На лінії розмежування усі КПВВ функціонують щодня з 8:00 до 16:00,

– мовиться у повідомленні.

Довідка. У КПВВ можна перебувати з одягненою захисною маскою. При цьому потрібно дотримуватись необхідної соціальної дистанції. Усім громадянам, які рухаються з тимчасово окупованої території України, під час перевірки вимірюють температуру.

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За даними Держприкордонслужби, впродовж останнього тижня через КПВВ "Новотроїцьке" в бік тимчасово окупованого Донецька проїхали 119 громадян. Водночас через пункт "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України заїхали 2 033 особи.

Прикордонники також виявили 2 громадян, які перетинали лінію розмежування з частково підробленими документами.

Зверніть увагу! Російські найманці 21 січня 2021 року 2 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу українських позицій загинув військовий Об'єднаних сил. Детальніше про це – читайте тут.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу