Окупанти продовжують блокувати пункти пропуску на Донбасі: подробиці
У районі проведення Операції об'єднаних сил російські найманці не припиняють блокувати дорожні коридори навпроти 5 контрольних пунктів в’їзду – виїзду. Водночас окупанти не пропустили на тимчасово окуповану територію України 8 громадян.
Зокрема, рух блокують на КПВВ "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар'їнка". Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.
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Щодня пропуск громадян здійснюють лише в контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". Водночас у КПВВ "Новотроїцьке" пропуск відновлюють 2 рази на тиждень – у понеділок та п'ятницю. Це відбувається, коли російські найманці розблоковують рух дорожнім коридором.
На лінії розмежування усі КПВВ функціонують щодня з 8:00 до 16:00,
– мовиться у повідомленні.
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За даними Держприкордонслужби, впродовж останнього тижня через КПВВ "Новотроїцьке" в бік тимчасово окупованого Донецька проїхали 119 громадян. Водночас через пункт "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України заїхали 2 033 особи.
Прикордонники також виявили 2 громадян, які перетинали лінію розмежування з частково підробленими документами.
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