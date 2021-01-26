Окупанти продали винзавод "Коктебель" у Криму: кому і за скільки

В окупованому Росією Криму продали винний завод "Коктебель". Новим так званим власником стала компанія, що раніше орендувала цей завод.

Джерело: російський сайт торгів

В аукціоні брали участь 2 компанії та підприємець. Відтак завод викупив ТОВ "Завод марочних вин "Коктебель", який раніше був орендарем.

До теми В окупованому Криму продають винзавод "Коктебель": подробиці

За скільки окупанти продали завод

Ціна заводу становила 110 мільйонів рублів, тобто 1,4 мільйона доларів. До території заводу належали 73 нежитлових будівель, виробничих цехів, а також земельні ділянки.

Раніше за "Коктебель" окупанти просили 1,36 мільйона доларів.

Що відомо про нового "власника"

Відомо, що переможець торгів належить російському "Гатчинському спиртовому заводу" з Ленінградської області.

Що відомо про "Коктебель"

Зауважимо, "Коктебель" виробляє різні сорти вин та портвейни.

У нього є виноградники площею близько 1000 гектарів.

Завод заснували ще у 1879 році.

Він розташований у однойменному селищі Коктебель.

Росія анексувала Крим у 2014 році. Окупанти вже встигли продати й кримський винзавод "Масандра".