Окупанти продали винзавод "Коктебель" у Криму: кому і за скільки
В окупованому Росією Криму продали винний завод "Коктебель". Новим так званим власником стала компанія, що раніше орендувала цей завод.
Джерело: російський сайт торгів
В аукціоні брали участь 2 компанії та підприємець. Відтак завод викупив ТОВ "Завод марочних вин "Коктебель", який раніше був орендарем.
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За скільки окупанти продали завод
Ціна заводу становила 110 мільйонів рублів, тобто 1,4 мільйона доларів. До території заводу належали 73 нежитлових будівель, виробничих цехів, а також земельні ділянки.
Раніше за "Коктебель" окупанти просили 1,36 мільйона доларів.
Що відомо про нового "власника"
Відомо, що переможець торгів належить російському "Гатчинському спиртовому заводу" з Ленінградської області.
Що відомо про "Коктебель"
- Зауважимо, "Коктебель" виробляє різні сорти вин та портвейни.
- У нього є виноградники площею близько 1000 гектарів.
- Завод заснували ще у 1879 році.
- Він розташований у однойменному селищі Коктебель.
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