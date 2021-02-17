Вночі окупанти прийшли з обшуками до будинків кримських татар

В окупованому Криму в ніч на 17 лютого російська Федеральна служба безпеки прийшла з обшуками в будинки кримських татар. Наразі відомо про щонайменше 7 таких випадків.

Про обшуки у кримських татар повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Що відомо про нічні обшуки у Криму

За його словами, на Кримському півострові проходить серія нічних вторгнень ФСБ в домівки кримських татар.

У тимчасово окупованому Криму о 04.00 почалися і в ці хвилини ще тривають обшуки в домах кримських татар,

– написав Чубаров.

Наразі відомо про 7 обшуків:

у Бахчисараї та Сімферополі – по 2 обшуки;

у Білогорську – 1 обшук;

ще по 1 обшуку в селі Заповітне Совєтського району та Орлине Севастопольського.

У фейсбуці "Кримської солідарності" повідомили імена тих, чиї будинки обшукали чи обшукують окупанти.

Окупанти прийшли до

Абдулборія Махамадамінова;

Азамата Еюпова;

Тимура Ялкабова;

Олега Федорова;

Ернеста Ібрагімова;

Ленура Сейдаметова;

Яшара Шіхаметова.

Ібрагімов понад 10 років працював кухарем в караван-сараї "Салачик". Він – активіст проєкту для дітей політв'язнів "Кримське дитинство". Еюпов був учасником протестної акції кримських татар на Красній площі в липні 2019 року.

До слова, раніше у Криму пройшли обшуки у кримських татар у Красногвардійському, Сімферопольському, Бахчисарайському районах, а також в Алушті. Під час цих обшуків окупанти затримали 6 кримських татар.

На Кримському півострові від руки Кремля кримські татари потерпають уже майже 7 років. Їх переслідують, б'ють, викрадають, вивозять в Росію і безпідставно кидають у в'язниці.