На Донбасі ворог вкотре обстріляв позиції ЗСУ. Окупанти гатили з гранатометів, снайперської та стрілецької зброї. На жаль, український військовий зазнав поранення.

7 лютого в районі проведення операції Об'єднаних сил спостерігачі зафіксували 4 порушення режиму припинення вогню.

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Де було неспокійно 7 лютого

► У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог стріляв біля Новомихайлівки. Гатили з протитанкових гранатометів, був також постріл зі снайперської зброї.

Зверніть увагу! Внаслідок обстрілу український захисник отримав вогнепальне поранення. Його госпіталізували та надають всю необхідну медичну допомогу.

► В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти вели вогонь біля Золотого-4 – з гранатометів та стрілецької зброї.

► Поблизу Луганського російсько-окупаційні війська здійснили дистанційне мінування місцевості біля позицій Збройних сил України.

Яка ситуація станом на ранок 8 лютого

Від початку доби 8 лютого на Донбасі не фіксували порушення режиму припинення вогню з боку російських збройних формувань. Ситуацію контролюють українські воїни.



Окуповані території на сході України / Інфографіка 24 каналу