Окупанти подадуть позов проти 3 українців через водну блокаду Криму

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Джерело:

24 канал

Окупаційна влада Криму збирається подати позов проти 3 громадян України через водну блокаду на півострові. Окупанти продовжують звинувачувати саме Україну в дефіциті прісної води.

Позов до суду планується подати в першому півріччі 2021 року. Про це в коментарі російському інформаційному виданню повідомив глава так званого кримського "парламенту" Володимир Константинов.

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Він розповів, що позов окупаційна влада збирається пред'явити позов "організаторам" водної блокади в Криму. Серед них:

  • Андрій Сенченко – колишній депутат Верховної Ради;
  • Рефат Чубаров – голова Меджлісу кримськотатарського народу;
  • Мустафа Джемілєв – лідер кримськотатарського народу та чинний нардеп.

Позов буде пред'явлено 3 громадянам України, які неодноразово заявляли про свою причетність до організації водної блокади. Це має кваліфікуватися не інакше, як спроба геноциду і фізичного знищення людей,
– прокоментував Константинов.

Представники окупаційної адміністрації Криму вкотре наголосили, за проблеми з прісною водою відповідальна як колишня влада, що у 2014 році перекрила Північно-Кримський канал. Так і чинне керівництво України, адже продовжило цю політику.

Зверніть увагу! Згідно з нормами міжнародного законодавства, відповідальною за проблеми води у Криму є країна-окупант – Росія.

Проблемна ситуація з водою в Криму: що відомо

  • До 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб Криму у прісній воді. Після окупації півострова Росією ситуація стала критичною.
  • Запаси води окупанти поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел, що призвело до засолення ґрунту на півострові.
  • Українська влада запевнила, постачання води на півострів по Північно-Кримському каналу відновлять лише після деокупації Криму.