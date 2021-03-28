Окупаційна влада Криму збирається подати позов проти 3 громадян України через водну блокаду на півострові. Окупанти продовжують звинувачувати саме Україну в дефіциті прісної води.

Позов до суду планується подати в першому півріччі 2021 року. Про це в коментарі російському інформаційному виданню повідомив глава так званого кримського "парламенту" Володимир Константинов.

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Він розповів, що позов окупаційна влада збирається пред'явити позов "організаторам" водної блокади в Криму. Серед них:

Андрій Сенченко – колишній депутат Верховної Ради;

Рефат Чубаров – голова Меджлісу кримськотатарського народу;

Мустафа Джемілєв – лідер кримськотатарського народу та чинний нардеп.

Позов буде пред'явлено 3 громадянам України, які неодноразово заявляли про свою причетність до організації водної блокади. Це має кваліфікуватися не інакше, як спроба геноциду і фізичного знищення людей,

– прокоментував Константинов.

Представники окупаційної адміністрації Криму вкотре наголосили, за проблеми з прісною водою відповідальна як колишня влада, що у 2014 році перекрила Північно-Кримський канал. Так і чинне керівництво України, адже продовжило цю політику.

Зверніть увагу! Згідно з нормами міжнародного законодавства, відповідальною за проблеми води у Криму є країна-окупант – Росія.

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