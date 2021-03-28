Окупанти подадуть позов проти 3 українців через водну блокаду Криму
Окупаційна влада Криму збирається подати позов проти 3 громадян України через водну блокаду на півострові. Окупанти продовжують звинувачувати саме Україну в дефіциті прісної води.
Джерело:24 канал
Позов до суду планується подати в першому півріччі 2021 року. Про це в коментарі російському інформаційному виданню повідомив глава так званого кримського "парламенту" Володимир Константинов.
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Він розповів, що позов окупаційна влада збирається пред'явити позов "організаторам" водної блокади в Криму. Серед них:
- Андрій Сенченко – колишній депутат Верховної Ради;
- Рефат Чубаров – голова Меджлісу кримськотатарського народу;
- Мустафа Джемілєв – лідер кримськотатарського народу та чинний нардеп.
Позов буде пред'явлено 3 громадянам України, які неодноразово заявляли про свою причетність до організації водної блокади. Це має кваліфікуватися не інакше, як спроба геноциду і фізичного знищення людей,
– прокоментував Константинов.
Представники окупаційної адміністрації Криму вкотре наголосили, за проблеми з прісною водою відповідальна як колишня влада, що у 2014 році перекрила Північно-Кримський канал. Так і чинне керівництво України, адже продовжило цю політику.
Проблемна ситуація з водою в Криму: що відомо
- До 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб Криму у прісній воді. Після окупації півострова Росією ситуація стала критичною.
- Запаси води окупанти поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел, що призвело до засолення ґрунту на півострові.
- Українська влада запевнила, постачання води на півострів по Північно-Кримському каналу відновлять лише після деокупації Криму.
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