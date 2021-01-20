Так звана окупаційна влада передасть Україні в односторонньому порядку 9 людей. Їх можуть звільнити вже 20 або 21 січня.

Коли та за яким маршрутом Україні передадуть полонених

Про повернення днями в Україну полонених з окупованих територій заявила на брифінгу омбудсменка Людмила Денісова.

Читайте також Анонсоване бойовиками повернення в Україну полонених: СБУ всіх перевірить

За її словами, окупанти передадуть "посереднику" людей, яких незаконно утримують.

Денісова зазначила, що до СІЗО Луганська доставили 3 людей, яких готують до передачі, в Донецьку їх є ще 6.

Їх зараз годують, миють, надають медичну допомогу та приводять в охайний вигляд. Думаю, що сьогодні ввечері або завтра вранці (20 – 21 січня) їх передадуть за маршрутом Луганськ – Донецьк – Ростов-на-Дону – Мінськ – Київ,

– розповіла омбудсменка.

Денісова додала, що не може назвати імена цих людей, поки їх не доставлять в Україну.

Нагадаємо, раніше окупанти заявили, що передадуть кількох жінок, літніх і хворих людей, які не воювали у складі українських військ. Там наголосили, що Україна має сприймати це як "жест гуманізму і милосердя". Більше про односторонню передачу українській стороні полонених читайте за посиланням.

Денісова про передачу Україні полонених: дивіться відео