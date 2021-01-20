Окупанти передадуть Україні 9 людей: відомі дата і маршрут
Так звана окупаційна влада передасть Україні в односторонньому порядку 9 людей. Їх можуть звільнити вже 20 або 21 січня.
Коли та за яким маршрутом Україні передадуть полонених
Про повернення днями в Україну полонених з окупованих територій заявила на брифінгу омбудсменка Людмила Денісова.
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За її словами, окупанти передадуть "посереднику" людей, яких незаконно утримують.
Денісова зазначила, що до СІЗО Луганська доставили 3 людей, яких готують до передачі, в Донецьку їх є ще 6.
Їх зараз годують, миють, надають медичну допомогу та приводять в охайний вигляд. Думаю, що сьогодні ввечері або завтра вранці (20 – 21 січня) їх передадуть за маршрутом Луганськ – Донецьк – Ростов-на-Дону – Мінськ – Київ,
– розповіла омбудсменка.
Денісова додала, що не може назвати імена цих людей, поки їх не доставлять в Україну.
Денісова про передачу Україні полонених: дивіться відео
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