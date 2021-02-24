Бойовики обстріляли мирних жителів на Донбасі: від важких травм загинув чоловік

Проросійські бойовики на Донбасі вдаються до обстрілів не лише українських позицій, а і мирних жителів. Зокрема, вони 23 лютого відкрили вогонь по Хутору Вільному на Луганщині. Також окупанти здійснили дистанційне мінування селища.

У результаті загинув мирний житель. Він зазнав важкі поранення та його госпіталізували. Але, на жаль, медики врятувати чоловіка не змогли.

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Докладніше про інцидент

Окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.

Під їхній вогонь потрапив мирний житель 1947 року народження. Тобто, йому приблизно – 73 – 74 роки.

Приблизно о 17:25 на його подвір’ї вибухнула міна, внаслідок чого чоловік отримав важкі множинні поранення.

Першу медичну допомогу надали військові медики. Опісля чоловіка доправили до лікувального закладу.

Лікарі декілька годин поспіль намагались врятувати життя чоловіка, та, на жаль, від важких поранень він помер.

Такі зухвалі та злочинні дії збройних формувань Росії вкотре свідчать про їхню зацікавленість у подальшій ескалації конфлікту на сході України та підтверджують систематичне ігнорування досягнутих домовленостей,

– наголосили в Штабі.

Українські військові додали, що всі зібрані матеріали передадуть слідчим СБУ у Сєвєродонецьку. Ті, зі свого боку, мають порушити за справу за статтею про терористичний акт.

Як минула доба 23 лютого на Донбасі

Українські військові зафіксували 20 порушень режиму припинення вогню.

Били окупанти з мінометів, гранатометів, стрілецької та снайперської зброї.

Бойовики завдали ударів по Зайцевому, Красногорівці, Причепилівці, Катеринівці, Авдіївці, Луганському, Золотому-4 та Миронівському.

На жаль, внаслідок бойових дій біля Зайцевого загинув одесит Дмитро Сардак і ще один воїн зазнав поранення. Крім того, ворожий снайпер поранив захисника України біля Пісків.



Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу