Хоча в окупаційних адміністраціях постійно намагаються казати людям про те, що ось-ось почнуть розраховуватися з боргами по зарплатні, насправді цього робити ніхто не збирається. Принаймні це стосується працівників вугільнодобувної та пов'язаної з нею галузів.

Ні для кого не є секретом, що шахти, які ледь-ледь працюють на захопленій росіянами частині Донбасу, тісно інтегровані у загальний економічний процес. Вони мають забезпечувати вугіллям котельні, теплові електростанції та заводи.

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Продаючи вугілля, шахти мають розраховуватись за надані послуги із багатьма підприємствами та фірмами – за транспортні послуги, пальне, лісоматеріали, тощо.

Тож, коли через навмисну бездіяльність, розпилювання обладнання на метал, затоплення шахт робота всій галузі опинилася під великим питанням, від цього почали страждати й люди, які напряму в процеси видобутку вугілля не залучені.

Через тотальне розграбування шахт російськими терористами так звані "бюджетні" підприємства опинилися у чималих боргах. І з ними розраховуватись ніхто не збирається.

Про це красномовно свідчать документи з пояснювальної записки "мінвугілля" квазіутворення, в яких нема ані слова про плани виплати боргів перед іншими підприємствами. Тож, їх просто кинули.

Мова йде про суму у понад 636 мільйонів російських рублів. Такі дані внесли працівники терористичних адміністрацій, станом на 14 грудня 2020. Наразі ця сума збільшилася щонайменше до 700 мільйонів.

Левова частка цих грошей – зарплати мешканців Донбасу, які вони ніколи не побачать. Оскільки керівники підприємств завжди знаходять можливість прибрати до рук чималі суми, а от розраховуються з тими, хто тягне всю роботу на собі, в останню чергу.

Тож, коли окупанти у своїх листах до Москви анонсують збільшення соціальної напруги, вони мають на увазі не тільки бунти зголоднілих шахтарів, але й людей з інших, напряму не пов'язаних із шахтами, підприємств.



Скільки грошей заборгували "державні" шахти у "ДНР" / Фото 24 каналу