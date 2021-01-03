Ситуація з водою в окупованому Криму залишається критичною. Натомість окупанти не розв'язують водну проблему, а лише "освоюють" виділені з російського бюджету гроші.

Якщо найближчими місяцями не пройдуть рясні дощі, Крим може залишитися зовсім без води. Про це заявили член експертної ради з гідробіології та іхтіології РАН Микола Шадрін та доктор геолого-мінералогічних наук Віктор Тарасенко, пише "Новая газета".

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Як стабілізувати ситуацію

Шадрін зазначив, що для нормального забезпечення Криму водою потрібно економно її витрачати. Але на півострові ще з радянських часів майже 60% води "втрачається" у водопроводах. Опріснення морської води він назвав "далекою перспективою", а викачування води з водосховищ ніяк не допоможе розв'язати проблему в перспективі, а скоріше її ускладнить.

Чи зарадить ситуації погода

Тарасенко визнав, що прогнози метеорологів на поточну зиму "не викликають оптимізму". Так, наприклад, передбачалося, що у грудні 2020 року у Криму випаде 45 міліметрів опадів, а фактично випав лише 21 міліметр.

За прогнозами синоптиків, у найближчі 3 місяці повинно випасти 30 – 40 міліметрів опадів. Тоді як, для наповнення водосховищ потрібно не менше 100— 150 міліметрів на місяць.

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Що пропонує російська окупаційна влада

Викачування води зі свердловин. Експерти наголосили, що є ризик, що свердловини стануть непридатними. Річ у тім, що підземні води перебувають в "лінзах", і, якщо вибрати з "лінзи" занадто багато, то вода стане солоною і непридатною ні для пиття, ні для поливу.

Експерти наголосили, що є ризик, що свердловини стануть непридатними. Річ у тім, що підземні води перебувають в "лінзах", і, якщо вибрати з "лінзи" занадто багато, то вода стане солоною і непридатною ні для пиття, ні для поливу. Використання підземних джерел. Цю ідею Володимира Путіна вчені також розкритикували. За словами Тарасенка, поки немає 100% впевненості, що прісні води під Азовським морем є в достатній кількості.

Зверніть увагу! Україна та міжнародні організації б'ють на сполох. У 2020 році ситуація з водою в Криму стала критичною. За прогнозами експертів, на територію може очікувати екологічна катастрофа. І, згідно з міжнародним законодавством, за катастрофу з водою у Криму повністю відповідає держава-окупант, тобто Росія.

Чому у Криму виникла проблема з водою

До того, як Росія окупувала Крим Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал.

півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал. Однак з приходом окупаційної влади Україна припинила водопостачання.

На півострові обміліли водосховища , зокрема – Міжгірне та Білогірське. Окупанти закликають місцевих жителів економити воду, для цього навіть запровадили обмеження подачі води.

, зокрема – Міжгірне та Білогірське. Окупанти закликають місцевих жителів економити воду, для цього навіть запровадили обмеження подачі води. Позиція української влади у цьому питанні чітка: буде деокупація Криму – буде вода.