Останнім часом є надзвичайно багато провокацій з боку ворога на Донбасі, а також обстрілів, через які гинуть та отримують поранення наші армійці. Зараз російські окупанти готуються до нової хвилі.

Однак інших масштабних дій бойовики не в змозі виконати. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов. Він додав, що дії Росії – циклічні.

Увага Окупанти заявили про вихід із перемир'я та дозволили собі відкривати вогонь

На його думку, останні загострення на лінії фронту були прогнозованими. І пояснив, що окупанти певний час спершу очікують та набираються сил та техніки. Потім йде загострення та обстріли українських позицій.

Російська техінка на фронті

Місія ОБСЄ в останньому звіті опублікувала дані про чималий рух техніки по тимчасово окупованій території. Мова йде про сотні БМП, танків, гармат. На думку експерта, це може свідчити лише про те, що Росія хоче показати начебто свою силу і знову триває ротація на лінії розмежування.

Вони просто готуються до конфронтації та збільшення кількості обстрілів. Я не думаю, що Російська Федерація зараз не готова до масштабних або наступальних дій,

– пояснив Жданов.

Він додав, що крім збільшення якості обстрілів і намагання нанести максимальну кількість втрат, експерти не вважають, що окупанти підуть у наступ. Однак, якщо не відкривати вогонь у відповідь, то втримати позиції – майже неможливо, наголосив фахівець.

Дивіться відео: експерт прокоментував загострення на фронті

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