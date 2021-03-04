Окупанти готуються до обстрілів на Донбасі, але вони не готові до масштабних дій, – Жданов
Останнім часом є надзвичайно багато провокацій з боку ворога на Донбасі, а також обстрілів, через які гинуть та отримують поранення наші армійці. Зараз російські окупанти готуються до нової хвилі.
Джерело:24 канал
Однак інших масштабних дій бойовики не в змозі виконати. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов. Він додав, що дії Росії – циклічні.
Увага Окупанти заявили про вихід із перемир'я та дозволили собі відкривати вогонь
На його думку, останні загострення на лінії фронту були прогнозованими. І пояснив, що окупанти певний час спершу очікують та набираються сил та техніки. Потім йде загострення та обстріли українських позицій.
Російська техінка на фронті
Місія ОБСЄ в останньому звіті опублікувала дані про чималий рух техніки по тимчасово окупованій території. Мова йде про сотні БМП, танків, гармат. На думку експерта, це може свідчити лише про те, що Росія хоче показати начебто свою силу і знову триває ротація на лінії розмежування.
Вони просто готуються до конфронтації та збільшення кількості обстрілів. Я не думаю, що Російська Федерація зараз не готова до масштабних або наступальних дій,
– пояснив Жданов.
Він додав, що крім збільшення якості обстрілів і намагання нанести максимальну кількість втрат, експерти не вважають, що окупанти підуть у наступ. Однак, якщо не відкривати вогонь у відповідь, то втримати позиції – майже неможливо, наголосив фахівець.
Дивіться відео: експерт прокоментував загострення на фронті
Останні провокації на Донбасі: головне
- За останній тиждень були й фейкові постановчі сюжети російських ЗМІ, що нібито українська армія стріляє, тоді як насправді по населених пунктах на тимчасово окупованій території гатили самі бойовики.
- Були й абсолютно недолугі заяви ворога і відверта брехня, начебто ОБСЄ підтримує введення так званих російських миротворців в зону конфлікту, але це була частина пропаганди.
- Сама ж заява про наміри стріляти – скидається на відвертий вихід з Мінських домовленостей. Про це заявив голова Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук.
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