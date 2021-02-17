Підконтрольний Росії суд Сімферополя 17 лютого заарештував 6 кримськотатарських активістів. Їм закидають участь в організації "Хізб ут-Тахрір".

Відомо, що усіх активістів затримали під час ранкових обшуків. Тепер кримчани перебуватимуть під арештом в СІЗО до 15 квітня 2021 року.

Важливо Через масові обшуки у Криму Україна відкрила 2 справи

Серед затриманих опинилися:

Ернест Ібрагімов;

Тимур Ялкабов;

Олег Федоров;

Азамат Єюпов;

Ленур Сейдаметов;

Яшар Шихаметов.

Зверніть увагу! Раніше "Кримська солідарність" заявила про 7 затриманих.

За словами адвоката Еміля Курбедінова, під час засідання Ернест Ібрагімов та Олег Федоров наполягали на застосуванні до себе норм четвертої Женевської конвенції, як до громадян України.

Однак ні під час затримання, ні в суді перекладача не надали. Суд виніс рішення – помістити Ібрагімова і Федорова під арешт в СІЗО до 15 квітня 2021 року,

– розповів адвокат.

Він повідомив, що родичів не пустили до зали суду нібито через протиепідемічні заходи.

У чому звинувачують активістів

Кримських татар затримали за підозрою в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", яку Росія вважає терористичною. Зранку 17 лютого до активістів додому з обшуками прийшли російські силовики. Окупанти ніяк не коментують обшуки та затримання.