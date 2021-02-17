Окупанти у Криму засудили 6 активістів: у чому їх звинувачують
Підконтрольний Росії суд Сімферополя 17 лютого заарештував 6 кримськотатарських активістів. Їм закидають участь в організації "Хізб ут-Тахрір".
Джерело:Крим.Реалії
Відомо, що усіх активістів затримали під час ранкових обшуків. Тепер кримчани перебуватимуть під арештом в СІЗО до 15 квітня 2021 року.
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Серед затриманих опинилися:
- Ернест Ібрагімов;
- Тимур Ялкабов;
- Олег Федоров;
- Азамат Єюпов;
- Ленур Сейдаметов;
- Яшар Шихаметов.
За словами адвоката Еміля Курбедінова, під час засідання Ернест Ібрагімов та Олег Федоров наполягали на застосуванні до себе норм четвертої Женевської конвенції, як до громадян України.
Однак ні під час затримання, ні в суді перекладача не надали. Суд виніс рішення – помістити Ібрагімова і Федорова під арешт в СІЗО до 15 квітня 2021 року,
– розповів адвокат.
Він повідомив, що родичів не пустили до зали суду нібито через протиепідемічні заходи.
У чому звинувачують активістів
Кримських татар затримали за підозрою в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", яку Росія вважає терористичною. Зранку 17 лютого до активістів додому з обшуками прийшли російські силовики. Окупанти ніяк не коментують обшуки та затримання.
Що відомо про "Хізб ут-Тахрір"?Це ісламська організація, діяльність якої дозволена у багатьох цивілізованих країнах світу. Але у Росії її вважають терористичною. З 2003 року організація офіційно заборонена на території Росії, а також в окупованому нею Криму. Варто зазначити, що міжнародне право забороняє вводити на окупованій території законодавство держави-окупанта.
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