Окупанти у Криму забороняють говорити рідною мовою жителям півострова
Російські окупанти продовжують вести антиукраїнську діяльність у Криму. Злочинці фактично заборонили користуватись українською мовою, знищують українські медіа та навчальні заклади.
На півострові також однією з офіційних проголошена кримськотатарська мова. Однак реальних можливостей для її використання та розвитку у Криму немає.
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Окупаційна "влада" Криму фактично заборонила користуватись українською, знищує українські медіа, школи та інші навчальні заклади. Така ж ситуація з кримськотатарською мовою: маючи заяви та визначення окупаційної адміністрації про те, що вона є однією з офіційних мов, реальних можливостей використання мови та її розвитку на Кримському півострові немає,
– заявили у представництві.
Кожен має право розмовляти рідною мовою
У держоргані нагадали про право кожного розмовляти рідною мовою у своїй країні, на всій території, включаючи тимчасово окуповану територію АР Крим та міста Севастополя.
Там також підкреслили, що окупанти з перших днів тимчасової окупації порушували право громадян України користуватись рідною мовою.
У Криму знову майорітиме прапор України
У представництві впевнені, що настане день, коли над Кримом знову майорітиме український прапор.
Говорити, слухати та дивитись українською, кримськотатарськими та іншими мовами знову буде можливо, без заборон та загроз життю,
– додали у держоргані.
Окупація Криму Росією: коротко
- У березні 2014 року Росія ввела свої війська на територію українського Криму.
- Країна-агресор провела псевдореферендум та окупувала півострів.
- Держави Заходу не визнали анексії Криму та ввели санкції проти Росії.
- Верховна Рада України 20 лютого 2014 року офіційно оголосила початок тимчасової окупації Криму.
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