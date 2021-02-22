Російські окупанти продовжують вести антиукраїнську діяльність у Криму. Злочинці фактично заборонили користуватись українською мовою, знищують українські медіа та навчальні заклади.

На півострові також однією з офіційних проголошена кримськотатарська мова. Однак реальних можливостей для її використання та розвитку у Криму немає.

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Окупаційна "влада" Криму фактично заборонила користуватись українською, знищує українські медіа, школи та інші навчальні заклади. Така ж ситуація з кримськотатарською мовою: маючи заяви та визначення окупаційної адміністрації про те, що вона є однією з офіційних мов, реальних можливостей використання мови та її розвитку на Кримському півострові немає,

– заявили у представництві.

Кожен має право розмовляти рідною мовою

У держоргані нагадали про право кожного розмовляти рідною мовою у своїй країні, на всій території, включаючи тимчасово окуповану територію АР Крим та міста Севастополя.

Там також підкреслили, що окупанти з перших днів тимчасової окупації порушували право громадян України користуватись рідною мовою.

У Криму знову майорітиме прапор України

У представництві впевнені, що настане день, коли над Кримом знову майорітиме український прапор.

Говорити, слухати та дивитись українською, кримськотатарськими та іншими мовами знову буде можливо, без заборон та загроз життю,

– додали у держоргані.

Зверніть увагу! У світі 21 лютого відзначають Міжнародний день рідної мови. Свято було встановлено з метою захисту мовної й культурної багатоманітності.

Окупація Криму Росією: коротко