Окупанти у Криму блокують десятки українських сайтів

Джерело:Кримська правозахисна група
За інформацією правозахисників, протягом 2020 року окупанти у Криму блокували щонайменше 25 українських популярних сайтів. Ще 5 – працювали лише частково.
Зокрема в окупованому Криму не працювали сайти Меджлісу кримськотатарського народу. Під забороною опинився сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Важливо Ще раз про канали Медведчука і "русский мир" в Криму
Моніторинг мовлення FM-діапазону на півночі Криму продемонстрував, що сигнал українських радіостанцій доступний лише в 7 з 19 населених пунктів. Блокування сигналів відбувається завдяки мовленню кримських і російських радіостанцій на тих самих частотах, ліцензії на які мають українські мовники.
Крім того, поруч з КПВВ "Чаплинка" на окупованій території встановлено нову телерадіовежу, що, ймовірно, може використовуватися для посилення блокування українського сигналу,
– заявили у Кримській правозахисній групі.
Блокування доступу до інформації в окупованому Криму / Фото Кримської правозахисної групи
Ще раніше правозахисники повідомляли, що окупанти спеціально глушать сигнал українських мовників в окупованому Росією Криму. Це відбуваються шляхом увімкнення російських радіостанцій на тих самих частотах.
Зауважимо, що днями в Україні заблокували телеканали кума Володимира Путіна Віктора Медведчука. Це сталося внаслідок накладення санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака 2 лютого. Того ж дня телеканали ZIK, NewsOne і "112 Україна", що відомі своєю проросійською риторикою, припинили транслювати.