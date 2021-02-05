Окупанти у Криму блокують десятки українських сайтів

За інформацією правозахисників, протягом 2020 року окупанти у Криму блокували щонайменше 25 українських популярних сайтів. Ще 5 – працювали лише частково.

Зокрема в окупованому Криму не працювали сайти Меджлісу кримськотатарського народу. Під забороною опинився сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Важливо Ще раз про канали Медведчука і "русский мир" в Криму

Моніторинг мовлення FM-діапазону на півночі Криму продемонстрував, що сигнал українських радіостанцій доступний лише в 7 з 19 населених пунктів. Блокування сигналів відбувається завдяки мовленню кримських і російських радіостанцій на тих самих частотах, ліцензії на які мають українські мовники.

Крім того, поруч з КПВВ "Чаплинка" на окупованій території встановлено нову телерадіовежу, що, ймовірно, може використовуватися для посилення блокування українського сигналу,

– заявили у Кримській правозахисній групі.



Блокування доступу до інформації в окупованому Криму / Фото Кримської правозахисної групи

Ще раніше правозахисники повідомляли, що окупанти спеціально глушать сигнал українських мовників в окупованому Росією Криму. Це відбуваються шляхом увімкнення російських радіостанцій на тих самих частотах.

Зауважимо, що днями в Україні заблокували телеканали кума Володимира Путіна Віктора Медведчука. Це сталося внаслідок накладення санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака 2 лютого. Того ж дня телеканали ZIK, NewsOne і "112 Україна", що відомі своєю проросійською риторикою, припинили транслювати.

Що відомо про блокування каналів Медведчука

Раніше очільник СБУ Іван Баканов назвав запровадження санкцій проти телеканалів Віктора Медведчука послідовним кроком української влади. За його словами, рекомендація щодо запровадження санкцій належить ВР та СБУ.

А от кері вництво зазначених медіа не було у захваті від такого рішенні та вже заявило, що буде оскаржувати це рішення в всіх можливих інстанціях.

вництво зазначених медіа не було у захваті від такого рішенні та вже заявило, що буде оскаржувати це рішення в всіх можливих інстанціях. Володимир Зеленський привітав рішення РНБО та наголосив, що у цьому контексті мовиться не про наступ на свободу слова, а про боротьбу з пропагандою.

Більше про те, як відреагували депутати та інші відомі люди на блокування каналів Медведчука, – читайте за посиланням.



Санкції РНБО проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу