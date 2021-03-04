Окупаційна адміністрація хоче створити чергові проблеми при перетині лінії розмежування. Для цього бойовики можуть змінити так зване "законодавство ДНР" і пропускати людей за спеціально оформленими перепустками.

Найближчим часом планують змінити так званий "закон ДНР "Про деякі питання перетину тимчасової лінії фактичного розмежування силових структур і правоохоронних органів ДНР і держави Україна". У цьому начебто документі запропонують перелік категорій осіб, яким в'їзд-виїзд буде взагалі заборонений.

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Для перепустки братимуть відбитки пальців та перевірятимуть зв'язки

Для того, аби потрапити на тимчасово окуповані території або виїхати звідти, доведеться показати спеціальну перепустку. Її оформити потрібно у "органах внутрішніх справ ДНР". Отримати її зможуть ті, кому виповнилось 18 років, термін дії – пів року.

Проте окупанти для цього хочуть брати у людей відбитки пальців, фотографувати та ба більше – перевіряти особисті зв'язки заявника.

Перепустку треба оформляти окремо і на транспорт

Якщо людина перетинатиме лінію розмежування на транспорті, то спецперепустку треба буде оформляти і на автівку. Розглядатимуть заявки так звані "органи внутрішніх справ ЛНР" протягом 15 днів.

В українській делегації у Тристоронній контактній групі повідомили, що на аналогічний крок можуть піти і в так званій "ЛНР". Це окупанти роблять, аби ще більше віддалити жителів тимчасово окупованих територій від вільної України.

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На КПВВ "Щастя" побував Шарль Мішель

Зазначимо, що 2 березня на КПВВ "Щастя" разом з президентом Володимиром Зеленським побував і голова Європейської ради Шарль Мішель. Він зазначив, що ЄС розпочинає нову програму для економічно розвитку та надання державних послуг у цьому регіоні. Це також включатиме фінансування пунктів в'їзду-виїзду.

Україна, зауважив Мішель, як і міжнародна спільнота вживає усіх заходів, аби покращити ситуацію на лінії розмежування. Цього не дочекались від Росії.